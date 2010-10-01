Футбол

iReactoriReactorМаркизио официально объявит о завершении карьеры 3 октября

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport проинформировало, что полузащитник Клаудио Маркизио намерен завершить футбольную карьеру, о чем лично объявит в ходе пресс-конференции 3 октября. Последним клубом игрока являлся петербургский «Зенит».
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