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Матч ТВМатч ТВМаркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»

Шотландский «Рейнджерс» предложил контракт бывшему полузащитнику «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По информации источника, 33-летний итальянец отказался от перехода в команду Стивена Джеррарда и продолжает переговоры с «Монако».
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