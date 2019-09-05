Футбол
Матч ТВМаркизио отказался от перехода в «Рейнджерс» ради «Монако»
Шотландский «Рейнджерс» предложил контракт бывшему полузащитнику «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По информации источника, 33-летний итальянец отказался от перехода в команду Стивена Джеррарда и продолжает переговоры с «Монако».
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ТАСС 04:35
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
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РБК вчера в 17:02
Кино
Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
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Хоккей
Бывший защитник ЦСКА Макеев заключил контракт с «Северсталью»
«Северсталь» подписала двусторонний контракт с защитником Никитой Макеевым, информирует официальный сайт череповецкого клуба.
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Кино
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Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
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Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
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За время, прошедшее со съемок проекта, в жизни Виктории многое изменилось: она развелась с мужем, а потом стала мамой — родила чудесного сына.
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Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров
Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
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REGNUM вчера в 06:35
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Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора
Комсомольская правда вчера в 00:35