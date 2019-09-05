Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио станет игроком французского «Монако». Как утверждает Sport Mediaset, 33-летний футболист близок к подписанию контракта, срок которого составит один год. По условиям соглашения сотрудничество может быть впоследствии продлено еще на один сезон.

Маркизио присоединится к Головину в «Монако»

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