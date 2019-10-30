Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМаркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

RT на русском17:08

Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Чемпионат13:37

Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Спорт-Экспресс14:12

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Soccer.ru13:38

Маркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом

РИА Новости15:06

Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

Sportbox.RU13:25

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ru13:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:41, Ашберн
Авто

Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры

Автоновости дня 04:19
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда 10:25
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия 19:26
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Политика

В Анкару вызвали американского посла после признания геноцида армян

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о признании и осуждении геноцида армян, сообщает «Кавказ Пост».
Чистовик 10:36
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Политика

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Теннис

Даниил Медведев: Очень боялся проиграть

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Жереми Шарди на старте турнира в Париже.
GoTennis.ru 04:12
Финансы

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Гаджеты

Caviar выпустил новый корпус для iPhone 11 Pro «солнечного» дизайна

Sostav.ru 10:10
Кино

WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году

Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 03:55
Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
9111.ru вчера в 04:41
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Баскетбол

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:33
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
News.ru 02:23
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 27 октября в 18:26
Наука

Авокадо поможет снизить показатели холестерина

Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
MedikForum.ru вчера в 09:27
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Политика

СМИ показали характеристику КГБ на Путина

Газета.Ru 20:31
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

Aobe.ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru вчера в 08:07
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК 14:04
Политика

Министр юстиции Японии подал в отставку из-за скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в четверг подал в отставку из-за скандала. О своем решении сам Каваи сообщил журналистам.
ТАСС 19:25
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное