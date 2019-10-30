Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

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