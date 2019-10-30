Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМаркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

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Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

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Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

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При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
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Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

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Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы

В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
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Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

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ТАСС вчера в 06:58
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Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
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