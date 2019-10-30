Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМаркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Маркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом

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Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

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Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

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Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

Sportbox.RU13:25

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ru13:21

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Soccer.ru13:38
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В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье

В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
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Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
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Первый сезон шоу вышел еще в 2017 году на канале «Channel 4», и был очень хорошо принят зрителями и критиками, затем проект выкупил потоковый сервис «Netflix», и анонсировал второй сезон, в котором будет всего восемь серий.
ГЛАС.RU 14:49
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В центре Млечного Пути поищут пространственно-временной туннель

«Если вы нанесете на карту ожидаемую орбиту звезды вокруг Sgr A* (черная дыра в центре Млечного Пути), вы должны увидеть отклонения от этой орбиты, если там есть червоточина со звездой на другой стороне», – пояснил автор исследования Деян Стойкович из Университета Буффало.
МИР 24 28 октября в 02:05
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Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT выдачу Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.
RT на русском 10:55
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Министр экономики Украины предложил снизить налоги

Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Учёные создали быстрый тест для назначения правильных антибиотиков

Ferra 09:40
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
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«Зенит» в овертайме победил «Жальгирис» в Евролиге

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Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
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Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
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«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

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Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
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Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
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Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче

Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
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Возле посольства США в Багдаде разорвался снаряд

Реактивный снаряд разорвался в "зеленой зоне" рядом с посольством США в столице Ирака - Багдаде.
Газета.Ru 16:03
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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