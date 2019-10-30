Футбол
Soccer.ruМаркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью
Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Общество
Шатунов подал в суд на правообладателей песен «Ласкового мая»
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию «Честная музыка», которой принадлежат права на песни коллектива.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Авто
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России
С места до 100 км/ч Mercedes-Benz EQC 400 4Matic ускоряется за 5,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/час.
Наука
Ученые: Осторожность цыплят перед лицом опасности является врожденной
Ученым из Италии удалось выяснить, что осторожность цыплят, если им угрожает опасность, является врожденной.
Авто
Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров
Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Авто
Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Экономика
Минэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог
Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.