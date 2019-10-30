Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМаркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
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Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Soccer.ru13:38

Маркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом

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Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Спорт-Экспресс14:12

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Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

Sportbox.RU13:25

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ru13:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
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На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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