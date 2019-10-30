Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМаркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом

Во вторник вечером в пригороде Турина было совершено разбойное нападение на дом Маркизио. Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом футболиста и, угрожая Маркизио и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование.
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Маркизио раскрыл подробности вооруженного ограбления своего дома

Матч ТВ10:41

Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов

Советский спорт09:08

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ruвчера в 13:21

Маркизио об ограблении: «Никогда не видел настоящего оружия. Слава богу, детей не было дома»

Sports.ru06:01

Маркизио - об ограблении: «Их пистолеты были направлены в наши лица»

Soccer.ru06:16

Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Чемпионатвчера в 13:37

«Я никогда раньше не видел двух настоящих пушек». Маркизио рассказал о подробностях ограбления

Спорт-Экспресс09:08
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Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
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Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.
ИА Городские вести. Волгоград 12:46
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
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«Нафтогаз Украины» заплатит юристам из Нидерландов 350 тыс. евро — СМИ

Стоимость услуг юристов из Нидерландов обойдётся «Нафтогазу» в 350 тыс. евро.
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Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
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Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Происшествия

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
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Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Life.ru 15:53
Политика

Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
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Политика

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известия 13:08
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
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Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 10:50
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 06:55
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС 17:37
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль вчера в 01:20
Наука

В MIT разработали роботы-кубики с коллективным разумом

Специалисты лаборатории информатики и искусственного интеллекта MIT работали над созданием стаи трансформирующихся роботов-кубиков шесть лет.
Хайтек+ вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Раскрыты причины конфликта Фадеева и Наргиз

Исполнительница Наргиз опровергла слухи о своем «пьяном концерте» и назвала их вбросами продюсера Максима Фадеева.
Infox.ru 29 октября в 16:31
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика

Косачёв: генсек НАТО перечеркнул возможные миссии Брюсселя

В Совфеде обещают запомнить ряд высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в Верховной раде Украины.
REGNUM 11:59
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
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