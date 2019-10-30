Футбол
РИА НовостиМаркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом
Во вторник вечером в пригороде Турина было совершено разбойное нападение на дом Маркизио. Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом футболиста и, угрожая Маркизио и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование.
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Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
32CARS.ru 07:11
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 18:24
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
Сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил о выходе новой стабильной версии MIUI 11 для смартфона Redmi K20 Pro, которая основана на базе Anroid 10.
Профиль вчера в 01:20
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Происшествия
В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка
Российская газета вчера в 04:21
Происшествия
Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей
В Петербурге предъявлено обвинение заместителю начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении крупных взяток.
Интерфакс 15:00
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости 04:22
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
RT на русском 03:41
Футбол
«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи
Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:58
Игры
Презентовали почти час геймплейного видео Halo: Reach для PC
Goroday.ru 16:46
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ 11:45
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Здоровье
Водителей просят употреблять «незамерзайки» только по назначению
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о смертельной опасности при применении стеклоомывающих жидкостей в качестве спиртных напитков.
ПензаИнформ 07:22
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Политика
США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
RT на русском вчера в 02:08
Общество
Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Авто
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Aobe.ru 15:18
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Planet Today вчера в 14:03
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Известия 18:15