Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, чем его впечатляет Россия. Своими мыслями футболист поделился в инстаграме.

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

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