Футбол

Газета.RuГазета.RuМаркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, чем его впечатляет Россия. Своими мыслями футболист поделился в инстаграме.
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Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru10:53

Маркизио рассказал, чем его поражает Россия

Чемпионат10:23

Маркизио сфотографировался на Красной площади. Он поражен чистотой московских улиц

Спорт-Экспресс09:28

Маркизио восхитился Москвой

Sportbox.RU09:40

Маркизио: «В России меня поражала чистота улиц»

Евро-футбол.ру09:38

«Меня всегда поражает чистота улиц в России». Маркизио посетил Москву

Sport24.ru09:52
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Единоборства

Майк Тайсон заявил, что мог бы вернуться на ринг

Вечерняя Москва 10:54
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

РБК 02:00
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Политика

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Политика

Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса

Украина может принять закон об особом статусе Донбасса, только если достигнет договоренности о прекращении конфликта.
Росбалт вчера в 07:54
Происшествия

Убийцы Ксении Каторгиной находились в федеральном розыске

Екатеринбург в интернете 08:19
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей

С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
MobiDevices 09:29
Политика

На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора

РИА Новости 11:14
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Наука

Ученые выяснили, как мозг усиливает или блокирует боль

Исследователи из Национального центра комплементарного и интегрального здоровья США (NCCIH) в ходе опытов с мышами смогли выявить участок мозга, который играет двойную роль в интерпретации боли организмом: он способен вовсе блокировать болевые ощущения или же усиливать их.
Anonsens вчера в 04:25
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия

Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне»

Газета.Ru 11:41
Политика

Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Общество

Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России

В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко.
РБК 09:19
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры. Специалисты отмечают его жёсткий стиль и хорошее чтение игры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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