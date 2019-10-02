La Gazzetta dello Sport сообщает, что бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру. 33-летний футболист объявит об этом завтра, 3 октября. Маркизио был свободным агентом после того, как покинул "Зенит".

Спорт день за днем

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Экономика Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.

Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать рано В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.

Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Политика Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.

Культура Ушел из жизни чешский певец Карел Готт Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Политика Куратор санкционной политики США уйдет в отставку Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.

Гаджеты Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Общество Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Политика Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.

Политика Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.