Футбол
Sport.ruМаркизио решил завершить карьеру
La Gazzetta dello Sport сообщает, что бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру. 33-летний футболист объявит об этом завтра, 3 октября. Маркизио был свободным агентом после того, как покинул "Зенит".
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Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
ТК Звезда вчера в 16:54
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Экономика
Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
News.ru 11:57
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Политика
Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов.
Аргументы недели 04:21
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Коммерсантъ 13:28
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Общество
Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели
Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Российская газета вчера в 04:38
Политика
Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей
Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Экономика сегодня 12:32
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Политика
Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
Интерфакс 11:04
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Политика
Трамп надеется, что ему не придется публиковать другие стенограммы
Глава США Дональд Трамп выразил надежду, что ему больше не нужно будет публиковать стенограммы телефонных бесед с лидерами других стран.
Газета.Ru 13:16