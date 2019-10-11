Футбол
Спорт-ЭкспрессМаркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
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Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
RT на русском 08:29
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
BFM.ru 10:34
Армия и оружие
National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия вчера в 04:02
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика
До конца года Крым и Севастополь разделят границей
До конца года между Крымом и Севастополем установят границу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети.
Московский Комсомолец 11:06
Наука
На дне Северного ледовитого океана нашли кладку яиц кальмара
Норвежские исследователи обнаружили в Северном ледовитом океане желеобразный мешок, в котором находились 10 яиц кальмара, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 09 октября в 03:36
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Общество
Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии
По словам главы подразделения по прогнозированию японского Метеорологического агентства Ясуси Кадзихары, Hagibis сравним с тайфуном Ida (Kanagawa), обрушившимся на центральную и восточную Японию в 1958 году, в результате которого погибла 1,2 тыс. человек.
Коммерсантъ 06:05
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Общество
Роскачество не нашло вкуса пива в пивных напитках
Роскачество провело исследование семи марок пивных напитков из недорого сегмента и выявило нарушения во всех изучаемых образцах.
РБК 03:15
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Космос
NASA скорбит в связи со смертью Алексея Леонова
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого в истории человека, совершившего выход в открытый космос.
RT на русском 09:22
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова официально стали мужем и женой
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.
Bimru.ru 02:54
Политика
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
На пресс-марафоне в Киеве, глава Украины Владимир Зеленский рассказал об организации телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Восток-Медиа 11:15
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 11:12
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
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