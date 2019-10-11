Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМаркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

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Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
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Маркизио отреагировал на бомбардировки Турцией курдов: «Позор всему международному сообществу»

Sport24.ru13:43

Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

Спорт-Экспресс13:00

Маркизио — о бомбардировке Турцией курдов: позор всему международному сообществу

Чемпионат12:42
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