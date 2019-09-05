Футбол
АБНКлаудио Маркизио может перейти в «Монако»
Последним клубом итальянского полузащитника был «Зенит». В петербургский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента. В «Зените» Маркизио, по данным СМИ, получал 3 млн евро в год.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru вчера в 10:31
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском вчера в 15:02
Происшествия
Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru вчера в 04:40
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Грузовик въехал в людей около рынка «Ала-Дим» в Казани
В Казани грузовик въехал в людей, стоящих на тротуаре. ЧП произошло сегодня, около 16 часов, возле рынка "Ала-Дим" на Ломжинской улице.
Реальное время вчера в 10:29
Экономика
Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России
Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
Реальное время 02:56
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Общество
Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс
Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
Телепрограмма вчера в 05:50
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Происшествия
В Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в парке трафарет с надписью «Свободу политзаключённым»
В московском районе Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в местном парке трафарет с надписью "Свободу политзаключённым".
Эхо Москвы 02:30
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Футбол
Как сборная СНГ проигрывала Шотландии и как Россия должна сыграть сейчас
При дефиците опытных, классных тренеров в России можно было бы ожидать его возвращения, но пока приглашений нет.
Спорт день за днем 04 сентября в 10:10
Экономика
На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей
По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
Финмаркет 02:45
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Интегрированные системы управления для кораблей ВМФ создаются в России
В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
ТК Звезда вчера в 09:42
Гаджеты
TCL представила свой первый смартфон PLEX
Как и ожидалось, компания TCL представила свой первый в истории смартфон PLEX. Он относится к устройствам среднего уровня.
ГЛАС.RU вчера в 10:00
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41