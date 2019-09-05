Футбол
Sports.ruМаркизио согласовал контракт с «Монако»
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
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В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
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Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
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МИР 24 13:42
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Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
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Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
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В Сирии погибли трое российских офицеров
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Моей задачей было заставлять всю эту систему работать.
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Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
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