Футбол

Sports.ruSports.ruМаркизио согласовал контракт с «Монако»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
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