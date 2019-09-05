Футбол
Sports.ruМаркизио согласовал контракт с «Монако»
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».
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