Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Происшествия Мужчина пострадал при взрыве во время разведения костра в ТиНАО Один человек пострадал при взрыве в дер. Кузовлево в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Политика Украина выразила протест Венгрии из-за слов о Донбассе МИД Украины выразил протест Венгрии из-за слов госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который назвал конфликт на Донбассе «гражданской войной», сообщает «Русская весна».

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Армия и оружие Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22 Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

Здоровье В Оренбурге откроются две новые больницы Фото: Вестирама.ру Сегодня, 5 сентября, в Оренбурге состоится открытие двух новых учреждений здравоохранения.

Политика Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.

Гаджеты Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Общество Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.

Армия и оружие Британский военный самолет пролетел у российских границ Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Культура Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос» Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Гаджеты Apple вернет в iPhone функцию распознавания отпечатка пальца Touch ID Компания Apple разрабатывает технологию, которая позволит встроить в дисплей смартфона iPhone функцию распознавания отпечатков пальцев.

Хоккей «Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ Хоккей очень популярен в России, никогда ранее зрители не могли увидеть все игры в сезоне лиги, указывает представитель «Яндекса»: «Мы знаем, что у НХЛ были предложения с более высокой суммой денег за права, но по совокупности причин лига выбрала нас в качестве площадки для трансляций».

Происшествия Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Баскетбол Определились все участники второго раунда чемпионата мира Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.

Здоровье Назван явный признак скорого инфаркта Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Происшествия В Донецке произошел второй взрыв за два дня Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.