Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 33-летний футболист согласовал условия контракта с «Монако», сообщает Sport Mediaset. Соглашение будет подписано по схеме «1+1».

Армия и оружие Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии «Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Происшествия Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Здоровье Карантин по бешенству введен в одном из районов Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии объявлен карантин по бешенству в связи с выявленными случаями заболевания животных.

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Политика В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.

Гаджеты Xiaomi разрешила отключать рекламу с обновлением MIUI 10 По сообщению в китайской социальной сети Weibo директора по продукту Xiaomi и главному менеджеру по пользовательскому опыту MIUI, сегодня была выпущена бета-версия MIUI 10, где пользователям предоставляется возможность отключить рекламу.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Общество В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.

Интернет Информация о пользователях «ВКонтакте», заходящих на PornHub, оказалась общедоступной Программист из Архангельска Даниил Суворов разработал бота для "ВКонтакте", при помощи которого можно было можно узнать, кто из друзей использовал свою учетную запись для авторизации на PornHub — одном из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

Хоккей «Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.

Кино Новый фильм о Ларе Крофт снимет режиссер «Высотки» Режиссером продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» назначен постановщик боевиков «Перестрелка» и «Высотка» Бен Уитли, сообщает издание Deadline.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Общество Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы Профсоюзы создадут специальный ресурс в Интернете, на котором любой житель Москвы сможет узнать расположение своего избирательного участка, а также имя кандидата, которого поддерживает МФП.

Энергетика Цена на нефть вновь превысила $60 Цена на нефть сорта Brent 4 сентября подорожала на 3,89%, до 60,94.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.