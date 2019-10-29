Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМаротта заявил, что «Интер» зимой укрепит состав

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Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что в январе в клуб могут прийти новые игроки.
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Маротта заявил, что «Интер» зимой укрепит состав

Soccer.ru05:25
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Маротта Джузеппе
Итальянский футбольный тренер
Italian football executive who is currently the CEO for sport of Italian football club Internazionale. In 2014, he was inducted into the Italian Football Hall of Fame.
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