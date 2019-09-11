Футбол
Матч ТВМарселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом
По информации испанских медиа, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Торал покинет команду из-за разногласий с президентом Питером Лимом. Сообщается, что Лим поссорился с Марселино и спортивным директором «летучих мышей» Матеу Алемани, который поддержал назначение испанца два года назад.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Общество
Медведев объяснил суть перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» прокомментировал дискуссию по поводу возможности введение в России четырёхдневной рабочей недели.
Свободная Пресса 07:44
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Футбол
Гризманн похвалил идею остановки матчей из-за проявления расизма
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
Газета.Ru 07:45
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Газета.Ru 07:01
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Происшествия
Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции
В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.
Москва 24 05:25
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами
«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Происшествия
Вынесен приговор изнасиловавшим якутянку мигрантам
Вынесен приговор по резонансному делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.
Взгляд.ру 07:49
Общество
Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру
Российская газета 04:35
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Технологии
Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС
Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин получил новую должность - теперь он стал вице-президентом компании «МТС» и возглавил новое направление, которые будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ.
КП - Екатеринбург 01:02
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
Грузовик сбил пожилую женщину в Москве
Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика
В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста
Байкал24 вчера в 10:23
Политика
Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Кремле
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:53
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25