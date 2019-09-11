Футбол

Матч ТВМатч ТВМарселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом

По информации испанских медиа, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Торал покинет команду из-за разногласий с президентом Питером Лимом. Сообщается, что Лим поссорился с Марселино и спортивным директором «летучих мышей» Матеу Алемани, который поддержал назначение испанца два года назад.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Валенсии» решил уволить главного тренера и спортивного директора клуба

Sport24.ru07:37

Гарсия Тораль будет уволен с поста главного тренера «Валенсии», его заменит Селадес

Спорт-Экспресс07:53

Марселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом

Матч ТВ08:08

Марселино уволят из «Валенсии» из-за ссоры с президентом

Sportbox.RU08:08

Football Espana: президент «Валенсии» решил уволить Марселино

Бомбардир.ру07:35

Владелец «Валенсии» решил уволить главного тренера, а также спортивного директора

ProstoProSport07:47

«Валенсия» Черышева расстанется с главным тренером и спортивным директором

Bookmaker-ratings.ru08:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Футбол

Арда Туран приговорен к условному сроку за драку

РИА Новости 07:55
Общество

Медведев объяснил суть перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе передачи «Диалог» на канале «Россия24» прокомментировал дискуссию по поводу возможности введение в России четырёхдневной рабочей недели.
Свободная Пресса 07:44
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Футбол

Гризманн похвалил идею остановки матчей из-за проявления расизма

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн одобрил идею остановки матчей из-за случаев расизма или гомофобии.
Газета.Ru 07:45
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Газета.Ru 07:01
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Происшествия

Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

В результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Турции погибли десять человек и семь получили ранения, сообщает РИА Новости.
Москва 24 05:25
Политика

Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Происшествия

В Канаде самолет экстренно сел из-за попадания диких гусей в двигатель

Известия 06:16
Происшествия

Российский самолет столкнулся с огромным бакланом

Lenta.ru 07:32
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество

Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Футбол

Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами

«Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы.
Чемпионат 08:10
Происшествия

Вынесен приговор изнасиловавшим якутянку мигрантам

Вынесен приговор по резонансному делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.
Взгляд.ру 07:49
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Lenta.ru 06:58
Общество

Суд предложил вернуть дело режиссера Серебренникова в прокуратуру

Российская газета 04:35
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Технологии

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин получил новую должность - теперь он стал вице-президентом компании «МТС» и возглавил новое направление, которые будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ.
КП - Екатеринбург 01:02
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия

Грузовик сбил пожилую женщину в Москве

Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Политика

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Экономика

Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Политика

В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста

Байкал24 вчера в 10:23
Политика

Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Кремле

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:53
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марселино Гарсия Тораль
Испанский футболист
Бывший испанский футболист, ныне футбольный тренер клуба «Валенсия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валенсия
Город в Испании
Город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземном море.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное