Марш единства начался в Минске и других городах Беларуси
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Сегодня в Беларуси начался новый марш протеста против режима Лукашенко, его назвали Марш единства. Акция протеста проходит не только в столице, но и Гомеле, Жодино, Бобруйске, других городах. Интересно, что в Гродно с Советской площади ушли омоновцы.В источнике
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