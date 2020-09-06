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LentaChel.ru
LentaChel.ru

Марш единства начался в Минске и других городах Беларуси

Сегодня в Беларуси начался новый марш протеста против режима Лукашенко, его назвали Марш единства. Акция протеста проходит не только в столице, но и Гомеле, Жодино, Бобруйске, других городах. Интересно, что в Гродно с Советской площади ушли омоновцы.В источнике
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RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русскомвчера в 07:30
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
РБК

СМИ сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

РБКвчера в 09:01
News.ru

В Минске началась многотысячная акция протеста

News.ruвчера в 07:40
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

Газета.Ruвчера в 10:12
Эхо Москвы

В Минске сейчас проходит протестная акция Марш единства

Эхо Москвывчера в 08:02
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11