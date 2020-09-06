Сегодня в Беларуси начался новый марш протеста против режима Лукашенко, его назвали Марш единства. Акция протеста проходит не только в столице, но и Гомеле, Жодино, Бобруйске, других городах. Интересно, что в Гродно с Советской площади ушли омоновцы.