Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Минске проходит акция протеста оппозиции

Минск, 6 сентября 2020, 17:51 — REGNUM В столице Белоруссии Минске проходит акция протеста оппозиции, сообщает портал Tut.by. Перед началом акции милиция перекрыла центральные площади Минска, а центральные станции метро закрыли на вход и на выход.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек

Эхо Москвывчера в 14:03
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
REGNUM

В Минске проходит акция протеста оппозиции

REGNUMвчера в 10:51
Комсомольская правда

В Минске проходит несанкционированная акция протеста

Комсомольская правдавчера в 08:50
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русскомвчера в 07:30
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле люди вышли на «Марш единства»

КП - Беларусьвчера в 07:58

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,7K

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
169

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,5K

В Свердловской области локализован пожар на промышленной площадке

Крупный пожар на промышленной площадке в Свердловской области был локализован на площади 1000 кв. м. "Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", — цитирует РИА Новости МЧС России.
RT на русском22:20
1

Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
RT на русскомвчера в 14:47

Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
430