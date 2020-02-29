Общество
Вести.RuМарш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.
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Общество
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США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев
Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.
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Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
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Кроссоверы Genesis отправят в ремонт, потому что они путают передачи
На сервис в Южной Корее будет отправлено 823 ед. Genesis GV80, которым загрузят новое программное обеспечение.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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Каратели 13 раз нарушили режим тишины — ранен мирный житель
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
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Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
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С 1 марта украинцы не смогут въезжать по своим паспортам в Россию
С 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
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Что изменится в российских законах в марте 2020 года
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Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
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Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
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Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты
По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.
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Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).