Общество

Вести.RuВести.RuМарш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.
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На марше памяти убитого политика призывали продолжать его дело

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Код доступа: Юлия Латынина

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РБК08:03

Акцию памяти Немцова в Москве посетили 10,5 тыс. человек

Znak.com10:27
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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