Общество

Вести.RuВести.RuМарш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.
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В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Агентство Москва05:46

В Москве состоялось шествие памяти Бориса Немцова

ТАСС06:30

МВД рассказало о численности участников акций памяти Немцова в регионах

Коммерсантъ10:29

ГУ МВД: В Москве марш памяти Немцова собрал около 8 тыс. человек

Росбалт07:51

Акцию памяти Немцова в Москве посетили 10,5 тыс. человек

Znak.com10:27

МВД: в марше памяти Немцова приняли участие 8 тысяч человек

Ридус06:52

Павловский: На повестке марша памяти Немцова несколько тем и отсутствие концентрации на единой повестке

Эхо Москвы11:01
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
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Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Коммерсантъ 10:48
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На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
РИА Новости 11:08
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
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Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

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Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика

США договорились о мире с «Талибаном»

США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
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Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла сообщения о рассылке клубам уведомлений с информацией о возможном повышении потолка зарплат в сезоне-2020/21.
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Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

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Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
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Стоит отметить, что за последние сутки о первых случаях заражения стало известно в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве и Новой Зеландии.
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