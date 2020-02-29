В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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