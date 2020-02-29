Общество

Вести.RuВести.RuМарш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.
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Более 10 тыс человек принимает участие в марше памяти Бориса Немцова в Москве

Москва 2407:42

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

РБК08:03

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Агентство Москва05:46

МВД оценило количество участников марша памяти Немцова в 10,5 тыс. человек

Коммерсантъ08:04

Около тысячи человек приняли участие в акции памяти Немцова в Петербурге

ТАСС07:04

Число участников акции памяти Немцова в Москве составило 10,5 тыс. человек

Интерфакс07:56

На марше памяти Бориса Немцова, по данным «Белого счетчика», собралось более 22 тысяч человек

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