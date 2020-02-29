Общество
Вести.RuМарш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек. Шествие было согласовано со столичными властями и завершилось без происшествий. Как сообщили ТАСС в московской полиции, порядок и безопасность граждан охраняли полицейские и росгвардейцы.
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Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Культура
Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили
Сергей Лазарев – бессменный член жюри музыкального талант-шоу «Ну-ка все вместе», прокомментировал свой недавний конфликт с коллегой по проекту – поэтом Симоном Осиашвили.
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Политика
Греция не дала пересечь границу 4 тысячам беженцев из Турции
Власти Греции не дали попасть на территорию страны 4 тысячам сирийских беженцев, перед которыми турецкие власти открыли собственные границы, сообщают европейские со ссылкой на пресс-службу правительства Греции.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Политика
В Госдуме прокомментировали отказ Украины праздновать День Победы
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков подверг украинские власти критике за отказ праздновать День Победы 9 мая.
Общество
FIA и Ferrari заключили соглашение
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Хоккей
Глава КХЛ Морозов рассказал о кадровых изменениях в лиге
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил о том, что Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ по хоккейным операциям.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Общество
Независимые российские СМИ объединились в синдикат
25 независимых российских изданий объявили сегодня о создании «Синдиката-100», главной целью которого декларируется независимое освещение проблем страны.
Футбол
Шоморудов и Норманн сыграют с первых минут в матче против «Ахмата»
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом».
Общество
Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Авто
Toyota выпустит конкурента Ford Ranger Raptor
Накануне стало известно, что японцы зарегистрировали новую торговую марку GR Hilux, что косвенно может свидетельствовать о намерении компании начать выпускать спорт-версию этой модели.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери
Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.