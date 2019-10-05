Политика
РБКМарш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
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В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).РБКвчера в 14:49
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Более 200 тысяч человек пришли на марш в поддержку независимости Шотландии — СМИ
Телеканал 360°вчера в 17:59
Организаторы марша в поддержку независимости Шотландии насчитали более 200 тысяч участников акции
Новая газетавчера в 16:01
Более 100 тысяч человек вышли на улицы Эдинбурга в поддержку независимости Шотландии
Говорит Москвавчера в 14:00
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