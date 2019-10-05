с чего всё началось

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

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