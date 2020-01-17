Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гаджеты Названы разряжающие смартфоны Android-приложения Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Наука Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.

Общество Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Общество Актеры МХАТ Горького подали в суд на театр Ряд артистов труппы МХАТ имени Горького, несогласные с политикой нового руководства театра, подала иск в Пресненский суд Москвы по факту нарушения их права на работу.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Политика Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина, выдвинутого на пост главы правительства.