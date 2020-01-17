Политика
РИА НовостиМаршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Политика
Посол России: Польша подгоняет историю под политические задачи
Польские власти пытаются подогнать исторические факты под текущие политические цели, считает посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности
Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства
Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Общество
Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Общество
Актеры МХАТ Горького подали в суд на театр
Ряд артистов труппы МХАТ имени Горького, несогласные с политикой нового руководства театра, подала иск в Пресненский суд Москвы по факту нарушения их права на работу.
Политика
В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ
Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Политика
Послание президента вызвало положительные эмоции у 73% россиян
Позитивные эмоции послание президента России Федеральному собранию вызвало у 73% респондентов.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Кино
Джордж Лукас встретил Малыша Йоду
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина, выдвинутого на пост главы правительства.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Футбол
«Ахмат» в товарищеском матче одолел венгерский «Пакш»
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.