Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМаршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
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Командующий армией Ливии объявил о всеобщей мобилизации для противодействия агрессии извне

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