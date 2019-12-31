Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Шоу-бизнес Собчак похвасталась своими доходами Ксения Собчак решила взять пример с Ольги Бузовой и отправилась на отдых в Куршевель. Об этом стало понятно из Инстаграма журналистки.

Интернет Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Общество Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Энергетика Названа цена на российский газ для Белоруссии 31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.

Армия и оружие США признали ответственность за гибель 12 гражданских лиц в Сирии Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) признала гибель 12 мирных граждан в результате ударов по боевикам на территории Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Политика Шнуров сравнил Зеленского с Путиным Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).