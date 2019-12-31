Армия и оружие
RT на русскомМаршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
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Политика
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал США месть за убийство генерала Сулеймани.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
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«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге ровно год
Шоу-бизнес
Собчак похвасталась своими доходами
Ксения Собчак решила взять пример с Ольги Бузовой и отправилась на отдых в Куршевель. Об этом стало понятно из Инстаграма журналистки.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Интернет
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями
Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Футбол
Жардим рассказал об увольнении из «Монако»
Португалец Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении с поста главного тренера "Монако".
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Общество
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Энергетика
Названа цена на российский газ для Белоруссии
31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.
Армия и оружие
США признали ответственность за гибель 12 гражданских лиц в Сирии
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) признала гибель 12 мирных граждан в результате ударов по боевикам на территории Сирии, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Футбол
«Севилья» сыграла вничью с «Алетиком» в матче Примеры
«Севилья» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Армия и оружие
Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани
Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Кино