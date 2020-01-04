Политика Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.

Технологии Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7 Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Общество В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.

Общество SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей «Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.

Здоровье В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Происшествия В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Политика Сенатор Сандерс уверен, что убийство Сулеймани грозит началом войны на Ближнем Востоке Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке.

Политика Львовский журналист сравнил Киев с Москвой Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.

Армия и оружие Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300 Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.

Политика «Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.

Финансы Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий «Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020–2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», – сказала аналитик, слова которой приводит «Российская газета».

Хоккей Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.