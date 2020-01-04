Армия и оружие
РИА НовостиМаршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
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Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Здоровье
Названы 4 симптома, которые требуют срочного обращения к врачу
Медицинскими специалистами определены и названы четыре основных симптома, которые требуют срочного обращения к врачу при их появлении.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом
Политика
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Технологии
Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Здоровье
В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых
Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Политика
Сенатор Сандерс уверен, что убийство Сулеймани грозит началом войны на Ближнем Востоке
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк продемонстрировала свою фигуру в бассейне с мандаринами
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Кино
Российские фильмы в 2019 году собрали 12,3 млрд рублей
В 2019 году доля российским фильмам удалось собрать в прокате 12,3 млрд рублей, что составило 22,1% от совокупных кассовых сборов кинотеатров страны.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Финансы
Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий
«Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020–2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», – сказала аналитик, слова которой приводит «Российская газета».
Космос
Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики
Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Хоккей
Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.