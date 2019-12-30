Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Политика Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Общество Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».

Технологии Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.

Политика Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.

Армия и оружие США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

Технологии В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7 В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.

Экономика Россия остановила поставки нефти в Белоруссию Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

Общество Название «Голландия» официально прекратило существование Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.

Армия и оружие Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.

Наука Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.

Армия и оружие Коалиция во главе с США приостановила обучение иракских военнослужащих Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной на территории России террористической группировкой "Исламское государство"1, приостановило обучение иракских военных после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой Актриса призналась, что роды дались ей непросто: "Прошла все круги ада ради первенца" Долгих пять лет Кэмерон Диаз и ее муж — музыкант Бенджи Мэдден — пытались стать родителями.