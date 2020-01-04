О всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам объявил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. В своем видеообращении к ливийцам военачальник заявил, что страна объявляет джихад.

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

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