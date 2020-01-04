Армия и оружие
Вести.RuМаршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
О всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам объявил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. В своем видеообращении к ливийцам военачальник заявил, что страна объявляет джихад.
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Гаджеты
CES 2020: Lenovo представила IPS-дисплеи ThinkVision P27h-20 и T24v-20
Помимо флагманского дисплея ThinkVision Creator Extreme P27 китайская Lenovo представила и более доступные мониторы, включая ThinkVision P27h-20 и T24v-20.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Здоровье
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Транспорт
На Кубани модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту
«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», — заявил он.
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Хоккей
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.
Политика
Кадыров предупредил о последствиях убийства Сулеймани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к убийству Касема Сулеймани и действиям американских военных, от рук которых погиб иранский генерал.
Футбол
«Лестер» и «Боруссия» претендуют на защитника «Ювентуса»
Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал пользуется спросом на трансферном рынке.
Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Кино
Бондарчука заподозрили в намерении обидеть русских фильмом «Вторжение»
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
Происшествия
В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила
В Екатеринбурге СКР проверяет сведения о нападении педофила на маленькую девочку.
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Экономика
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Политика
«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Член Совфеда Алексей Пушков высказался по поводу слов американского президента Дональда Трампа, который накануне заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Происшествия
Металлический гараж украли у липчанина из гаражного кооператива
3 января в полицию обратился 59-летний липчанин и рассказал, что с 20 февраля 2019 до 2 января 2020 неизвестный украл его металлический гараж в одном из гаражных кооперативов Липецка.
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".