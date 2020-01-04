Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМаршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

О всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам объявил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. В своем видеообращении к ливийцам военачальник заявил, что страна объявляет джихад.
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Хафтар объявил о мобилизации для противодействия Турции

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ТАССвчера в 16:56

Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия Эрдогану

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Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъвчера в 17:08

Фельдмаршал Хафтар объявил мобилизацию для «изгнания иностранных сил»

РБКвчера в 16:39

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новостивчера в 16:30
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Политика

В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
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Газета.Ru вчера в 12:50
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Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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РБК вчера в 05:20
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Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
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В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 02 января в 04:45
Общество

Польские школьники поставили танец об Освенциме

В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Мир новостей вчера в 06:39
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
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Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru вчера в 16:37
Авто

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Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.
RT на русском вчера в 15:39
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Наука

Ученые определят безопасную дозировку соли при гипертонии

Стало известно, что научные сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН планируют в текущем году серьезно заняться изучением влияния соли на развитие гипертонии.
Goroday.ru вчера в 11:11
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
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«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 150 млн фунтов

По сведениям источника, МЮ установил стоимость Погба в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в случае совершения трансфера в январе.
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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
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СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
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Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

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