Армия и оружие
Вести.RuМаршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
О всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам объявил командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. В своем видеообращении к ливийцам военачальник заявил, что страна объявляет джихад.
Читать в источнике
Оценить4738
Подробнее о событии
Показать все источники
Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия Эрдогану
Московский Комсомолецвчера в 17:05
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:20, Ашберн
Политика
В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада
«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Общество
Польские школьники поставили танец об Освенциме
В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Происшествия
Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Хоккей
Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Наука
Ученые определят безопасную дозировку соли при гипертонии
Стало известно, что научные сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН планируют в текущем году серьезно заняться изучением влияния соли на развитие гипертонии.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 150 млн фунтов
По сведениям источника, МЮ установил стоимость Погба в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в случае совершения трансфера в январе.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Баскетбол
44 очка и трипл-дабл Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Филадельфию»
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Авто
СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Кино