Футбол
Спорт-ЭкспрессМартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уиндзор Парк»
|40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
|43′
|48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
|55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
|59′
|68′
Серж Гнабри
|68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
|70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
|83′
|85′
Марко Ройс
Эмре Джан
|90′+3′
Серж Гнабри
Северная Ирландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикок-Фаррелл
14
Даллас
20
Кэткарт
5
Эванс
3
Льюис
17
Макнейр
8
Дэвис
21
Мадженнис
13
Эванс
22
Лэйвери
18
Уайт
1
Нойер
13
Клостерманн
15
Зюле
5
Та
16
Хальстенберг
10
Брандт
6
Киммих
8
Кроос
7
Хавертц
20
Гнабри
23
Джан
Германия
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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