Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»

Северная Ирландия — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уиндзор Парк»
40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
43′
48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
59′
68′
Серж Гнабри
68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
83′
85′
Марко Ройс
Эмре Джан
90′+3′
Серж Гнабри
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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