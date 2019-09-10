Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Мартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»

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