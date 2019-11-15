Футбол

РБКРБКМартинес сообщил о проблемах с составом Бельгии перед игрой с Россией

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В составе сборной Бельгии существуют кадровые проблемы, заявил журналистам главный тренер команды Роберто Мартинес, передает корреспондент РБК. В субботу сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Бельгии в рамках группового этапа отборочного цикла к Евро-2020.
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