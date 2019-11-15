Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.

Защитник сборной Бельгии по футболу Томас Вермален тренируется в общей группе перед матчем с россиянами в отборочном турнире чемпионата Европы. Вермален испытывал проблемы со здоровьем накануне матча против сборной России.

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Вермален тренируется в общей группе перед матчем со сборной России

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