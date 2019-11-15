Футбол
РИА НовостиВермален тренируется в общей группе перед матчем со сборной России
Защитник сборной Бельгии по футболу Томас Вермален тренируется в общей группе перед матчем с россиянами в отборочном турнире чемпионата Европы. Вермален испытывал проблемы со здоровьем накануне матча против сборной России.
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Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.
— Роберто Мартинес, испанский футболистРБК вчера в 12:59
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Мартинес: сборная России по футболу прибавила по ходу отборочного турнира ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 11:41
Главный тренер сборной Бельгии: «Матч с Россией станет отличной проверкой для нас»
Sportbox.RUвчера в 11:38
Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией
Sport24.ruвчера в 11:34
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