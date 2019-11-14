Футбол
ЧемпионатМартинес: сборная России растёт
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.
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Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.
— Роберто Мартинес, испанский футболистРБК 12:59
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Автоспорт
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Космос
Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови
В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Политика
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Экономика
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Музыка
Стали известны страны-участники Евровидения-2020
Организаторы "Евровидения-2020" объявили список стран-участников, сообщает официальный сайт международного конкурса.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Армия и оружие
Террористы МВД ПНС препятствуют установлению стабильности в Ливии
Радикальные исламистские группировки из Мисураты и Триполи осели в Министерстве внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, способствуя обострению нестабильной обстановки в стране путем боестолкновений с боевиками террористических группировок, объединенных в составе «Министерства обороны» ПНС, сообщает Федеральное агентство новостей.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Общество
Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).
Космос
31 год назад состоялся запуск системы «Энергия-Буран»
Запуск и полет Запуск ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года в 6:00 по московскому времени.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Космос