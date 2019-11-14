Футбол

ЧемпионатЧемпионатМартинес: сборная России растёт

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.
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Роберто Мартинес
Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.
— Роберто Мартинес, испанский футболистРБК 12:59

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