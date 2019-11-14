Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.

Спорт день за днем

Автоспорт Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Космос Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.

Экономика АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.

Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Экономика Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.

Футбол Украина победила Эстонию в товарищеском матче Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.

Армия и оружие Террористы МВД ПНС препятствуют установлению стабильности в Ливии Радикальные исламистские группировки из Мисураты и Триполи осели в Министерстве внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, способствуя обострению нестабильной обстановки в стране путем боестолкновений с боевиками террористических группировок, объединенных в составе «Министерства обороны» ПНС, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гаджеты Motorola представила складной Razr По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.

Фигурное катание Александра Трусова упала на Гран-при в Москве Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".

Общество Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Космос 31 год назад состоялся запуск системы «Энергия-Буран» Запуск и полет Запуск ракеты-носителя "Энергия" с космическим кораблем "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года в 6:00 по московскому времени.