Команда испытывает кадровые проблемы. У защитника Томаса Вермалена были проблемы со здоровьем. Но вчера он тренировался со всеми, чувствовал себя хорошо. Мы пока не приняли окончательное решение, сыграет ли он в предстоящей встрече.

В составе сборной Бельгии существуют кадровые проблемы, заявил журналистам главный тренер команды Роберто Мартинес, передает корреспондент РБК. В субботу сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Бельгии в рамках группового этапа отборочного цикла к Евро-2020.

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Мартинес сообщил о проблемах с составом Бельгии перед игрой с Россией

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