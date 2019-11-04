Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВОчень «вкусные»: Пригожин высказался о победе Maruv в MTV Europe

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с РЕН ТВ информацию о том, что певица Maruv из Украины получила главный приз MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший исполнитель из России".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости00:53

Пригожин на защите Maruv от украинской «гопоты»: Учитесь зарабатывать, а не завидовать!

Царьградвчера в 16:05

Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

Аргументы недели04 ноября в 14:58

Пригожин вдохновился победой Maruv

News.ru04 ноября в 17:21

«Объединяет народы»: Пригожин о Maruv, ставшей лучшим артистом по версии «MTV Россия»

Пятый канал04 ноября в 16:03

Иосиф Пригожин прокомментировал победу Maruv в номинации от MTV Россия

Актуальные Новостивчера в 11:30

Очень «вкусные»: Пригожин высказался о победе Maruv в MTV Europe

РЕН ТВ04 ноября в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Вашингтон
Общество

РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Экономика

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Политика

Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»

Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
Московский Комсомолец 00:55
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Экономика

ВТБ планирует снизить ставку по ипотеке

ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
Пятый канал 02:00
Общество

Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире

В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.
Российская газета 00:00
Авто

Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS

Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.
Rusargument 04:35
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Происшествия

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

Вести.Ru 00:21
Авто

Chevrolet покажет полностью электрическую версию грузовика C10

На выставке мирового тюнинга SEMA, которая продлится с 5 по 8 ноября в Лас-Вегасе, покажут электрический хот-род Chevrolet E-10 Concept.
Тарантас Ньюс вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала трогательное поздравление от сына

Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.
Блокнот.ру 03:53
Армия и оружие

Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

Ридус 04:32
Кино

Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом «Бэтмене»

В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
Piter.tv 02:54
Здоровье

Онкологи Подмосковья назвали основные факторы успешного лечения рака

Подмосковные онкологи рассказали, какие факторы влияют на успешность лечения рака, а также о мерах профилактики заболевания.
Mockva.ru 03:03
Здоровье

Список будущих учителей и врачей составят в России

Например, около 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч человек среднего медперсонала не хватает только в первичном звене здравоохранения, признали в Минздраве России.
ForPost 04:22
Гаджеты

В России начали сдавать в аренду iPhone

Сообщается, что взять во временное пользование можно будет телефоны от флагмана iPhone XS до нового iPhone 11 Pro.
ФедералПресс 01:48
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия

Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео

В администрации города, по информации издания "ТВК Красноярск", сообщили, что обрушение дома было контролируемым и проводилось под присмотром специалистив — ранее здание было огорожено и определено под снос.
Вести.Ru 04:46
Музыка

Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»

News.ru вчера в 20:14
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Здоровье

Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа

На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец вчера в 06:25
Футбол

Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Общество

Водительские права Брежнева выставят на торги

Много лет удостоверение и талон хранились на даче Брежнева.
Вести.Ru вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
MARUV
Украинская певица
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс». В обиходе имеет прозвище «Шрэк».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное