Шоу-бизнес
РЕН ТВОчень «вкусные»: Пригожин высказался о победе Maruv в MTV Europe
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с РЕН ТВ информацию о том, что певица Maruv из Украины получила главный приз MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший исполнитель из России".
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«Объединяет народы»: Пригожин о Maruv, ставшей лучшим артистом по версии «MTV Россия»
Пятый канал04 ноября в 16:03
Иосиф Пригожин прокомментировал победу Maruv в номинации от MTV Россия
Актуальные Новостивчера в 11:30
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Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии
Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.
Общество
Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире
В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.
Авто
Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS
Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»
В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Chevrolet покажет полностью электрическую версию грузовика C10
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Шоу-бизнес
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Трогательное поздравление от самого главного мужчины в своей жизни Собчак опубликовала в Instagram.
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В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
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Здоровье
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Например, около 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч человек среднего медперсонала не хватает только в первичном звене здравоохранения, признали в Минздраве России.
Гаджеты
В России начали сдавать в аренду iPhone
Сообщается, что взять во временное пользование можно будет телефоны от флагмана iPhone XS до нового iPhone 11 Pro.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Происшествия
Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео
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Музыка
Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
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На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2
Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.
Общество
Водительские права Брежнева выставят на торги
Много лет удостоверение и талон хранились на даче Брежнева.