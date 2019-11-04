Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с РЕН ТВ информацию о том, что певица Maruv из Украины получила главный приз MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший исполнитель из России".

Очень «вкусные»: Пригожин высказался о победе Maruv в MTV Europe

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