Музыка
РИА НовостиMaruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Радио Комсомольская правда 03:27
Авто
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Московский Комсомолец 03:22
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Экономика
В Тверской области машиностроительным предприятиям окажут поддержку
Предприятиям, которые будут реализовывать в Тверской области инвестиционные проекты строительства и модернизации производств, будет оказана поддержка.
Московский Комсомолец 08:53
Политика
Новак назвал абсурдными исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому»
Глава Минэнерго России Александр Новак назвал абсурдными исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому".
РЕН ТВ 07:20
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела за полгода на 12 кг
Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть.
Аргументы недели 09:26
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Авто
Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге
Производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 стартовало в Петербурге.
Peterburg2.ru 08:51
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия
В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов
ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти.
ТАСС вчера в 15:05
Космос
«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства
"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Футбол
Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»
Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 15:12
Общество
УФАС признал незаконной передачу участков на набережной Смоленки
Управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконным предоставление правительством Петербурга двух участков на набережной реки Смоленка под строительство инвест-отеля.
МР7.ру 09:30
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10