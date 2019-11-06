Музыка

РИА НовостиРИА НовостиMaruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv обвинила СМИ в невежестве и "перекручивании фактов".
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Maruv обвинила СМИ и подписчиков в искажении фактов

Газета.Ru07:57

Певица Maruv прокомментировала скандал с MTV Eurоpe Music Awards

Известия04:02

Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»

News.ruвчера в 20:14

Maruv отреагировала на скандал из-за признания лучшей певицей в России

Московский Комсомолец02:53

Maruv отреагировала на скандал вокруг признания ее лучшим российским артистом

Lenta.ru01:40

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости00:53

«Я представляю только себя». Maruv предложила украинским СМИ fuck off

Телеканал 360°03:27
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Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда 03:27
Авто

Названы способы узнать реальный пробег автомобиля

Московский Комсомолец 03:22
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Общество

Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»

Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Экономика

Счета компании братьев Березуцких арестовали

Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Экономика

В Тверской области машиностроительным предприятиям окажут поддержку

Предприятиям, которые будут реализовывать в Тверской области инвестиционные проекты строительства и модернизации производств, будет оказана поддержка.
Московский Комсомолец 08:53
Политика

Новак назвал абсурдными исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому»

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал абсурдными исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому".
РЕН ТВ 07:20
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова рассказала, как похудела за полгода на 12 кг

Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть.
Аргументы недели 09:26
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Авто

Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге

Производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 стартовало в Петербурге.
Peterburg2.ru 08:51
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия

В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов

ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти.
ТАСС вчера в 15:05
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Футбол

Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»

Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 15:12
Гаджеты

В России начались продажи компактного флагмана Sony Xperia 5

The GEEK 06:38
Общество

УФАС признал незаконной передачу участков на набережной Смоленки

Управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконным предоставление правительством Петербурга двух участков на набережной реки Смоленка под строительство инвест-отеля.
МР7.ру 09:30
Политика

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
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Украинская певица
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
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