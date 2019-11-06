Певица в Instagram призвала всех читать и проверять факты, прежде чем «обливать грязью». По ее мнению, эта номинация не привязана к гражданству или стране. Также она отметила, что считает себя «мировой» артисткой и имеет право петь и быть признанной в любой стране.

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