Кино

Газета.RuГазета.RuОпубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ролике можно увидеть, как главная героиня Наталья Романова встречается со своей русской семьей и участвует в битвах среди снега и разрушений.
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Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Известия08:42

Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы»

РБК06:24

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru03:58

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

РИА Новости04:12

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

ТАСС03:39

Наташа Романофф разбирается с прошлым в трейлере «Черной вдовы» от Marvel

Афиша Daily04:03

Вышел первый трейлер «Черной вдовы»

Москва 2405:41
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