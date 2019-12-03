Кино
ИзвестияMarvel показала трейлер фильма «Черная вдова»
Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ролик доступен на странице студии в видеосервисе YouTube.
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Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Политика
ФБР назвало угрозой российские мобильные приложения
Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Экономика
Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
Хоккей
Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера «врагом России»
Известный актёр Дмитрий Певцов крайне негативно отреагировал на слова Владимира Познера из-за высказываний журналиста о запрете абортов.
Происшествия
Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов
Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Шоу-бизнес
Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Футбол
Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»
Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Политика
Трамп назвал важным предстоящий саммит в «нормандском формате»
Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
Происшествия
В Москве эвакуировали четыре суда после сообщений о «минировании»
Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Политика
Зеленский позвал уехавших украинцев обратно на родину
Возвращайтесь и оставайтесь! — призвал Зеленский в Facebook. Детали госпрограммы он пообещал обнародовать в ближайшее время.
Происшествия
Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Музыка
Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards
Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Происшествия
На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими
По данным правоохранителей, отец подозреваемого подменил его анализы своими, чтобы исследование не показало наличия алкоголя в организме отпрыска.