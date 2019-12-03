Кино

ИзвестияИзвестияMarvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Американская киностудия Marvel представила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ролик доступен на странице студии в видеосервисе YouTube.
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Marvel показала трейлер фильма «Черная вдова»

Известия08:42

Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы»

РБК06:24

Наташа Романофф разбирается с прошлым в трейлере «Черной вдовы» от Marvel

Афиша Daily04:03

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

РИА Новости04:12

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

ТАСС03:39

Вышел первый трейлер «Черной вдовы»

Москва 2405:41

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Газета.Ru03:58
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Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
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Четыре суда в Москве эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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