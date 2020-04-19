Шоу-бизнес

Live24Live24Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

В состоянии Анастасии Заворотнюк произошли новые изменения

7Дней.ру06:00

Болеющая раком 49-летняя Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Вокруг ТВ07:28

Состояние улучшилось: врачи возобновили лечение 49-летней Заворотнюк

Телепрограмма06:58

СМИ: «Анастасия Заворотнюк пошла на поправку»

StarHit.ru06:03

СМИ: Заворотнюк проходит активное лечение

Газета.Ru10:46

Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк

Lenta.ru05:42

Mash: Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк

Московский Комсомолец05:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:24, Ашберн

Комментарии

Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings 15:55
4
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
1,9K
Политика

Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
34
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
130
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,3K
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
114
Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО 07:47
107
Футбол

Облак – лучший вратарь мира, тер Стеген – 3-й, Куртуа – 4-й, Де Хеа – 10-й (FourFourTwo)

10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»); 9. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»); 8. Мануэль Нойер («Бавария»); 7. Самир Ханданович («Интер»); 6. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»); 5. Кейлор Навас («ПСЖ»); 4. Тибо Куртуа («Реал»); 3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»); 2. Алисон («Ливерпуль»); 1. Ян Облак («Атлетико»).
Sports.ru 16:02
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,7K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,8K
Общество

В Петербурге появилось приложение, помогающее гулять без штрафов

Бесплатное приложение, помогающее обойти запретные места и штрафы, появилось в Петербурге.
Neva.Today 14:23
66
Общество

В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу

Говорит Москва 17 апреля в 14:12
282
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
40
Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
3,1K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,5K
Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
14
Футбол

20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
697
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 40 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч, сообщил Университет Джона Хопкинса, который ведет собственный подсчет на основе федеральной и местной статистики.
РИА Новости 16:07
Музыка

Little Big выступит на концерте вместо Евровидения

Рейв-группа Little Big выступит на концерте Europe Shine A Light, который проведут вместо Евровидения-2020.
Вечерняя Москва 16 апреля в 09:12
182
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
34
Общество

Американцы вышли на протесты из-за карантина

В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
344
Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
1,4K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
239
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,7K
Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
5
Космос

Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном

Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости 16 апреля в 21:04
2
Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
645
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,8K
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное