Шоу-бизнес
Ugpressa.ruMash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и сможет выздороветь
Состояние здоровья 49-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак головного мозга, улучшилось.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Общество
Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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Футбол
В РПЛ сообщили возможные сроки возобновления чемпионата
Российская премьер-лига озвучила возможные сроки возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.
Аргументы и Факты 11:43
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Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Игры
Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ уже 11 мая
Разработчики ATOM RPG неожиданно объявили, что независимое расширение «Трудоград» выйдет в ранний доступ уже 11 мая.
Игромания.ру 06:15
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
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Новую команду «Мстителей» в киновселеной Marvel возглавит женщина
Как пишет MCU Cosmic, в фильме "Капитан Марвел 2" героиня Бри Ларсон начнет собирать новый состав "Мстителей".
Российская газета 08:58
Общество
В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса
В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Спорт
Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира Карлсена
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Матч ТВ 13:44
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тыс. человек
Число умерших больных с коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
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Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
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Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Интернет
Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами
Просит разрешение на использование ненужных ему данных По мнению создателя Avast, приложения для Android слишком часто запрашивают доступ к данным и функциям смартфонов.
Территория новостей 12:34
Происшествия
В Нигерии боевики напали на несколько деревень и убили 47 человек
В Нигерии боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере страны и убили 47 человек.
Известия 15:00
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 17 апреля в 15:17
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
RT на русском 17:42
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Экономика
Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая
Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой.
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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Вячеслав Быков назвал причины отъезда российских игроков в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отъезде соотечественников за океан.
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Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22