Шоу-бизнес

Ugpressa.ruUgpressa.ruMash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку и сможет выздороветь

Состояние здоровья 49-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак головного мозга, улучшилось.
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СМИ: Заворотнюк проходит активное лечение

Газета.Ru10:46

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Состояние улучшилось: врачи возобновили лечение 49-летней Заворотнюк

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СМИ: «Анастасия Заворотнюк пошла на поправку»

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В состоянии Анастасии Заворотнюк произошли новые изменения

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Lenta.ru05:42

Болеющая раком 49-летняя Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

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