Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.

Политика Путин поздравил верующих с Пасхой Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи. 2,7K

Спорт В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.

Религия В Крым доставили Благодатный огонь Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя. 650

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 4

Общество Покупатели дома нашли в нем нетронутую с начала XX века тайную комнату Во Франции семейная пара приобрела небольшой дом в деревне Белабре на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века.

Общество Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.

Происшествия В Мурманской области умерла пожилая женщина с коронавирусом Третьей жертвой коронавируса в Мурманской области стала 85-летняя женщина, которая лечилась от COVID-19 самостоятельно дома, кроме того, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в оперштабе региона. 2

Общество В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний. 77

Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 24

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 761

Общество Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин. 13

Армия и оружие Курды стали чаще выходить на антиамериканские акции протеста в Сирии По словам эксперта, сирийские мирные жители стали чаще выходить на антиамериканские акции протеста в связи с участившимися случаями нарушения прав сирийских курдов.

Космос Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,7K

Авто Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB. 8

Здоровье В Омской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом Омск, 19 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Омской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном минздраве. 5

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 35