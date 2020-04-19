Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку

Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Состояние улучшилось: врачи возобновили лечение 49-летней Заворотнюк

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Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк

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