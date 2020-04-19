Шоу-бизнес
Газета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку
Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан.
РИА Новости 01:00
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В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
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Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
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Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
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Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
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Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
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Кокорин признался, что может перейти в Италию
Фонтанка.Ру вчера в 17:02
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Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 7 трлн руб. с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть - Силуанов.
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Происшествия
Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом
Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
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Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
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Правительство Великобритании выразило недовольство бездействием Джонсона
Правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям Великобритании выразил своё недовольство по поводу работы премьер-министра страны Бориса Джонсона.
News.ru 06:33
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытаниях противоспутниковой ракеты
Как утверждают Космические силы Соединенных Штатов: «Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля».
Журналистская правда 16 апреля в 02:40
Политика
Орешкин заявил, что экономика РФ пройдет второй квартал с негативными цифрами
Результаты второго квартала 2020 года будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
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Авто
Lexus готовит новый флагманский кроссовер LQ
Японский автопроизводитель Lexus готовит к выпуску новый большой флагманский паркетник LQ.
Somanyhorses 17 апреля в 03:40
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Общее число заболевших в Пермском крае достигло 198 – среди заболевших все больше людей старшего поколения и жителей младше 45 лет.
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Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов, у которых обнаружили коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК вчера в 16:35
Футбол
Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
Происшествия
Россиянка избила пенсионерку в инвалидной коляске и попала на видео
В Тюмени местная жительница, пытаясь усадить пенсионерку в инвалидную коляску, избила пожилую женщину, несколько раз ударив ее по ногам и по лицу.
Lenta.ru 07:08
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Обладателей удостоверений гособразца не ограничили в передвижении по Москве
В Москве гражданам с удостоверениями гособразца разрешено беспрепятственное передвижение по городу по рабочим делам без указания маршрута.
Известия 06:45
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
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