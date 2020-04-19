Шоу-бизнес
Газета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку
Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Религия
Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Экономика
С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей
С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
Политика
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Шоу-бизнес
Алсу раскрыла причину непубличности своего сына
Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова.
RuNews24.ru 07:57
Общество
Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
Газета.Ru 08:58
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
За минувшие сутки в Москве подтверждено 3 тысячи 570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 09:37
Армия и оружие
ЗВО передал артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей ВС РФ
В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что армия Западного военного округа передала артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей Вооружённых сил России.
Форпост Северо-Запад 06:55
Общество
Названы сроки выпуска автомобилей Aurus
Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
Религия
В метрах от куличей: как магнитогорцы встретили Светлую Пасху
Приносят все то же самое - яйца, творожные Пасхи, куличи.
Магсити74 05:05
Общество
В Башкирии с понедельника меняются правила выхода на работу
С 20 апреля выйти на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном носителе по новой форме.
Газета Республика Башкортостан 02:55
Общество
Составлен портрет малолетнего преступника в России
Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Lenta.ru 08:00
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05