Шоу-бизнес
Газета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку
Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия 11:10
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 17 апреля в 13:39
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК 10:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём самом запомнившемся матче во главе команды.
RT на русском 11:32
Армия и оружие
ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Журналисты издания The National Interest признались, что ВМС США не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».
News.ru 02:17
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Западная промышленность отказывается от производства в Китае
Китай же в свою очередь предупреждает - уйдя с рынка, вернуться назад западные компании уже не смогут.
RuNews24.ru 11:17
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса
За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
Properm.ru 04:03
Здоровье
В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек
За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек.
КП - Казань 04:44
Авто
Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети
Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
SpeedMe вчера в 05:07
Религия
Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко
Не стоит закрывать людям дорогу к храму, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенской Ляденской церкви.
Вести.Ru 08:15
Общество
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи
"В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям - к госпитализации в лечебное заведение", - говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
РИА Новости 06:55
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Политика
Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ
В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса.
ТАСС 09:52
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19