Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку

Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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СМИ: Заворотнюк проходит активное лечение

Газета.Ru10:46

Болеющая раком 49-летняя Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

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СМИ: «Анастасия Заворотнюк пошла на поправку»

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В состоянии Анастасии Заворотнюк произошли новые изменения

7Дней.ру06:00

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Телепрограмма06:58

Mash: Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк

Московский Комсомолец05:36
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Комментарии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
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Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
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Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК 10:00
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту

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В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
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Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
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В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
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Футбол

Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём самом запомнившемся матче во главе команды.
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Армия и оружие

ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Журналисты издания The National Interest признались, что ВМС США не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».
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Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
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Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

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Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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В Москве продлили действие пропускного режима

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Общество

Западная промышленность отказывается от производства в Китае

Китай же в свою очередь предупреждает - уйдя с рынка, вернуться назад западные компании уже не смогут.
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Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
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В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
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В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек

За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек.
КП - Казань 04:44
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Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети

Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки.
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Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко

Не стоит закрывать людям дорогу к храму, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенской Ляденской церкви.
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МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

"В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям - к госпитализации в лечебное заведение", - говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
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В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
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Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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Пётр Чернышёв
Фигурист
Советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.
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