Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 133

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 519

Авто Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название Бывшее совместное предприятие «GM- АвтоВАЗ», долю американского партнера в котором выкупил российский производитель, сменило название на «Лада Запад Тольятти», сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». 115

Финансы Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин. 39

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 368

Происшествия Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД. 28

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 239

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане. 1

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,7K

Наука В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов В Норвегии исследователи провели раскопки в ледяном высокогорье в самом центре страны, где на протяжении уже многих лет тает огромных размеров ледник, на этом месте ученые обнаружили древнюю дорогу, которая активно использовалась примерно 1000 лет. 27

Общество Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 33

Футбол «Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна Испанская пресса сообщает, что "Севилья" заинтересована в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.