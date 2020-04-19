Шоу-бизнес
Газета.RuMash: Заворотнюк идет на поправку
Медики уже возобновили ее лечение, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник. По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
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Комментарии
Транспорт
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 05:55
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Авто
Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название
Бывшее совместное предприятие «GM- АвтоВАЗ», долю американского партнера в котором выкупил российский производитель, сменило название на «Лада Запад Тольятти», сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Rambler News Service 16 апреля в 04:36
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Финансы
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Наука
Вспышка коронавируса в Китае могла возникнуть еще в сентябре 2019 года
Специалисты Кембриджского университета предположили, что вспышка коронавируса могла начаться в Китае еще в сентябре 2019 года.
Дни24 17 апреля в 10:30
Футбол
Президент «Нанта» о коронавирусе: почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?
Президент «Нанта» Вальдемар Кита выступил за возобновление сезона-2019/20 в Лиге 1.
Metaratings 14:05
Здоровье
Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже.
Дни24 вчера в 07:24
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Происшествия
Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД
В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик 17 апреля в 14:05
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Здоровье
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники.
Lenta.ru 13:18
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте
Власти Мордовии планируют обязать носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте.
Газета.Ru 12:59
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии исследователи провели раскопки в ледяном высокогорье в самом центре страны, где на протяжении уже многих лет тает огромных размеров ледник, на этом месте ученые обнаружили древнюю дорогу, которая активно использовалась примерно 1000 лет.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Футбол
«Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна
Испанская пресса сообщает, что "Севилья" заинтересована в приобретении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Soccer.ru 06:47
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Здоровье
«Альянс врачей» передаст ФСБ сведения о дефиците СИЗ
В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.
Vademecum вчера в 10:23