Происшествия
Газета.RuMash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Политика
Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Политика
Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Николаева
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил властям и общественности Олега Николаева, который был назначен врио главы Чувашии.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Авто
Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Здоровье
Врач назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению руководителя международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов медицинская маска – эффективная защита от вируса.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Футбол
Бруну Фернандеш официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.
Общество
В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Музыка
Alyona Alyona выпустила клип «Дикi танцi»
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.