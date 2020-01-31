Происшествия

Газета.RuГазета.RuMash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.
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В гостинице в центре Москвы 14 граждан Китая пожаловались врачам на недомогание

ТАСС17:50

Из отеля Four Seasons в Москве госпитализировали 14 китайцев

Телеканал 360°17:11

Информация о высокой температуре у восьми китайцев из столичного отеля Four Seasons не подтвердилась

Агентство Москва17:27

Московские медики не нашли коронавирус у 14 китайских туристов

Московский Комсомолец18:15

Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве

РИА Новости17:44

Депздрав: китайские туристы из отеля в Москве не госпитализированы

Газета.Ru18:03

В Москве 14 китайских туристов вызвали врачей в отель. Их проверяют на коронавирус

Sport24.ru16:20
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
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Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
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Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
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Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

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Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

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Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»

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Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Николаева

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил властям и общественности Олега Николаева, который был назначен врио главы Чувашии.
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Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

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Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
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Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

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В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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Бруну Фернандеш официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.
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В Италии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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