Происшествия

Газета.RuГазета.RuMash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Недомогание почувствовали четырнадцать человек, у восьми из них температура тела превышает 39°C. Среди заболевших есть дети.
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Информация о температуре у китайцев в отеле Москвы не подтвердилась

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Депздрав сообщил о результатах осмотра 14 туристов из Китая в столичном отеле

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Депздрав: китайские туристы из отеля в Москве не госпитализированы

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